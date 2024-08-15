Госэксперт Минкультуры России Полина Кононова станет гостьей «Проекта Реставрация»

12:54, 15 августа 2024, ПАИ

Государственный эксперт Минкультуры РФ, архитектор-реставратор Полина Кононова станет гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 августа, в 14:00.

Что такое госэкспертиза на проектах реставрации? Почему не удалось реализовать проект по устройству внутри Покровской башни? С чем пришлось столкнуться при выполнении проектов реставрации в Печорах? Надо ли исключать памятники регионального значения из реестра 1998 года? Возможно ли найти руинам хозяина?

Об этом с Полиной Кононовой поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».