Осенний Кубок любительской футбольной лиги пройдёт в Пскове
Осенний Кубок любительской футбольной лиги в формате 6х6 пройдёт в Пскове на площадке лицея № 20, сообщается в группе любительской футбольной лиги в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования стартуют с группового этапа, а продолжатся в формате плей-офф. Организаторы принимают заявки до 21 августа.
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