Осенний Кубок любительской футбольной лиги пройдёт в Пскове

13:10, 15 августа 2024, ПАИ

Осенний Кубок любительской футбольной лиги в формате 6х6 пройдёт в Пскове на площадке лицея № 20, сообщается в группе любительской футбольной лиги в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования стартуют с группового этапа, а продолжатся в формате плей-офф. Организаторы принимают заявки до 21 августа.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».