Сбер планирует представить собственного человекоподобного робота

13:15, 15 августа 2024, ПАИ

Собственного человекоподобного робота планирует представить Сбер в начале 2025 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на комментарий заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Сбер объявил о разработке собственного антропоморфного робота в конце 2023 года, напомнил заместитель председателя правления Сбербанка. «Для решения этой задачи команда центра робототехники Сбера активно развивается, растёт и совершенствуется. Мы приглашаем лучших инженеров со всего мира, участвуем в научных конференциях, тестируем новейшие разработки. Сейчас над проектом антропоморфного робота работает более 150 человек», – рассказал Станислав Кузнецов.

Человекоподобного робота планируют представить уже в следующем году. После этого Сбер продолжит его дорабатывать и совершенствовать. «Будем выпускать новые версии для решения ещё более широкого спектра повседневных бытовых и рабочих задач», – уточнил Станислав Кузнецов.

Отметим, что в Сбере несколько лет занимаются проектированием роботов и разработками в сфере искусственного интеллекта. В частности, у Сбера уже есть робот-сомелье для презентации и продажи вин, а также робот-дезинфектор для автоматизации дезинфекции помещений. Однако эти роботы не являются человекоподобными.