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Несколько улиц в Великих Луках останутся без света 16 августа

Несколько улиц в Великих Луках останутся без света завтра, 16 августа. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» (ПО ЮЭС Великие Луки и Великолукского района).

Фото: ПАИ

С 8:00 до 16:00 свет отключат на улицах Свободы и Заречной, а также в домах в Заречном проезде.

С 9:00 до 16:00 электроэнергии не будет в посёлке Мелиораторов Великолукского района.

С 17:00 до 19:00 свет будет отсутствовать на улице 9 Января, 1–75, улице Волково, 1–14, улице 9 Мая, 1–11а, улице Покровской, 4–33, улице Халтурина, 19, 21, 23, а также на улицах Новой и Светлой.

Уточняется, что отключения носят плановый характер и связаны с ремонтными работами.

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