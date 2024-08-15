Мужество российских паралимпийцев, отобравшихся на Игры в Париже, отметил Михаил Дегтярёв

16:24, 15 августа 2024, ПАИ

Мужество российских паралимпийцев, которые отобрались на Игры в Париже, отметил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что 90 российских спортсменов отправятся на Паралимпийские игры в Париже, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Паралимпийцы, которые отобрались и приняли решение ехать, проявили мужество, подчеркнул Михаил Дегтярёв. «Болел ли я за наших спортсменов на Олимпийских играх? Конечно, следил за их выступлением. Я как спортивный функционер слежу и всегда болею за наших», – добавил он.

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