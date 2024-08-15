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Спорт

Михаил Дегтярёв: МОК нужен руководитель с традиционными ценностями в голове

Решение руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха уйти с поста прокомментировал министр спорта России Михаил Дегтярёв, сообщает ТАСС.

Михаил Дегтярёв: «МОК нужен руководитель с традиционными ценностями в голове». Фото: пресс-служба Минспорта России

Бах заявил о том, что он не будет переизбираться на новый срок 10 августа. Выборы нового руководителя МОК состоятся в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Заявки на эту должность принимаются до 15 сентября.

«Было бы более правильным, чтобы МОК возглавил представитель коллективного Юга. С традиционными ценностями в голове. Мы дверью хлопать не будем, мы из МОК не уходили», – отметил Михаил Дегтярёв. Полномочия нового президента комитета вступят в силу 24 июня 2025 года.

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