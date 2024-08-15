Псковский лучник участвует в финале Кубка России

15:26, 15 августа 2024, ПАИ

Пскович Сергей Кротов принимает участие в финале Кубка России по стрельбе из лука в дисциплине «3Д». Соревнования проходят в Муроме с 14 по 19 августа, сообщили ПАИ в Российской федерации стрельбы из лука.

Сергей Кротов борется за медали в длинном луке среди мужчин. Вместе с псковичом в его дисциплине соревнуется 21 лучник из 14 регионов России.

Отметим, что дисциплина «3Д» предполагает стрельбу из лука с неизвестных дистанций по неподвижным объёмным мишеням, представляющим животных и расположенным в лесу или на пересечённой местности.

Напомним, что недавно Сергей Кротов подтвердил спортивное звание кандидата в мастера спорта.

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