Псковская пара пять месяцев обворовывала цветочный магазин

15:59, 15 августа 2024, ПАИ

Пара псковичей обокрала работодателя почти на 100 тысяч рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Псковичка работала в одном из цветочных магазинов. В один из дней к ней обратился покупатель с просьбой сделать возврат купленного товара. Однако девушка ответила, что не знает, как это делать. Пытаясь разобраться в схеме возврата средств, она попросила помощи у своего молодого человека, который предложил ей посмотреть в интернете.

Вечером он пришёл на работу к девушке и они решили попробовать сделать возврат денег по инструкции из интернета. У них получилось сделать возврат денег на карту, которая была приложена к терминалу.

С января по май текущего года псковичи сделали возвратов более чем на 98 тысяч рублей. Деньги они переводили на разные карты.

В один из дней работодатель приехала в магазин и попросила объяснить, что это за возвраты, так как за всё время работы магазина ни разу возврат через терминал не осуществлялся. Тогда псковичка во всём призналась.

Уголовное дело в отношении местного жителя и его девушки направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.