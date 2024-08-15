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Культура

Сохранить исторические интерьеры Дома Ксёндза удалось при реставрации

Сохранить интерьеры в Доме Ксёндза (Псковском Кузнечном дворе) удалось во время его реставрации, сообщила государственный эксперт Минкультуры РФ, архитектор-реставратор Полина Кононова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 августа.

Полина Кононова. Фото: ПАИ

«Я вела этот проект как заказчик, предлагала некоторые свои решения, когда взаимодействовала с проектировщиком. При реставрации Дома Ксёндза удалось практически полностью сохранить исторические интерьеры. На территории палат раньше находилась диссонирующая хозяйственная постройка, мы её реконструировали. После работ она приобрела совершенно иной внешний вид, который теперь соответствует статусу памятника», – рассказала гостья радиоэфира.

По её словам, во время реконструкции специалистам удалось разместить всю инфраструктуру так, что в дальнейшем позволило сохранить памятник в первоначальном виде.

Реставрационные работы Дома Ксёндза завершились в 2022 году. Реконструкция проходила в рамках проекта Минкультуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».

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