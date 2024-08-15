Наталья Мельникова: В Псковской области проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

16:14, 15 августа 2024, ПАИ

Подписан закон, который возвращает индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. О том, каков механизм будущей индексации, рассказала управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

— Наталья Геннадьевна, скажите, как с 2025 года будет проходить индексация пенсий для работающих пенсионеров?

— В федеральный закон о страховых пенсиях внесены поправки, согласно которым с 1 февраля 2025 года пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих. Сейчас это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий год. С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам не индексировались. При этом каждое повышение обязательно учитывается на лицевых счетах пенсионеров, а выплаты с учетом пропущенных индексаций они получают после завершения трудовой деятельности. Теперь, в соответствии с поправками в закон, страховые пенсии граждан будут индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет. Сумму пенсии с начисленной индексацией можно посмотреть в личном кабинете на портале госуслуг или обратиться в клиентскую службу регионального отделения СФР. Размер прибавки будет рассчитываться из этой суммы — то есть от всего объема сформированных пенсионных прав.

— В чем особенность механизма индексации пенсии работающим пенсионерам?

— Все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности. Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который учитывает все ранее пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам.

— Разъясните это на примере?

— Например, пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тыс. рублей, а с учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы — 23,4 тыс. рублей. Это и является более высоким размером пенсии, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет рассчитываться индексация. При этом данная прибавка будет установлена к уже получаемой пенсии в 17,4 тыс. рублей.

Таким образом, в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов и т. д.

Когда пенсионер уволится, его пенсия будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных ранее повышений.

— Для работающих пенсионеров индексация возобновится автоматически или нужно представить какие-либо подтверждающие документы?

— Возобновление индексации работающим пенсионерам в следующем году будет проведено автоматически. То есть псковичам не нужно будет обращаться в региональное ОСФР по Псковской области для подачи заявления и предоставления каких-либо документов: все плановые индексации проводятся автоматически.

— Сохранится ли перерасчет пенсии работающим гражданам, который традиционно проводится в августе?

— Да. С 1 августа для тех пенсионеров, которые продолжали свою трудовую деятельность, проводится ежегодный беззаявительный перерасчет. В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от уровня заработной платы в прошедшем году, факта работы на дату перерасчета и ее продолжительности.

— Как псковичи могут связаться со специалистами отделения, если у них возникнут вопросы?

— Подробную информацию об индексации пенсии можно посмотреть на сайте Социального фонда. Также жители области могут задать интересующие их вопросы, позвонив по номеру регионального контакт-центра отделения СФР по Псковской области 8-800-200-00-98 с понедельника по четверг — с 8:30 до 18:00, в пятницу — с 8:30 до 15:30.

Кроме того, рекомендую следить за новостями и полезной информацией в официальных аккаунтах нашего отделения в социальных сетях «Телеграм», «ВКонтакте» и «Одноклассники».