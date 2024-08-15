Псковская делегация стала участником муниципального форума регионов Северо-Запада в Калининграде

16:39, 15 августа 2024, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в окружном муниципальном форуме регионов Северо-Запада. Мероприятие проходит в Калининграде под руководством полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В форуме принимают участие начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова, глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин, глава Красногородского муниципального округа, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская, а также председатель Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников.

Главной темой форума стало решение системных вопросов, которые актуальны для большинства муниципалитетов Северо-Запада. Среди проблем – недостаточное финансирование ряда полномочий по решению вопросов местного значения, повышение их профессионального уровня, необходимость разработки мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов на муниципальную службу, совершенствование взаимодействия муниципалитетов с контрольно-надзорными органами.

Также участники мероприятия обсуждают выстраивание взаимодействия между муниципальной и региональной властью для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения. «Не существует территории субъекта РФ отдельно от муниципалитетов. Равно как и нет вопросов, которые субъект РФ решал бы без привлечения и содействия муниципальных образований», – отметила Елена Тимашова.

Она добавила, что на территории муниципальных образований решаются все вопросы жизнеобеспечения. Кроме того, органы местного самоуправления реализуют на местах и национальные проекты. «Поэтому принятие всех возможных мер для выстраивания эффективной работы муниципалитетов – это общая задача всей системы публичной власти», – подчеркнула Елена Тимашова.

Кроме того, участники форума рассмотрели наработанные практики и предложили мероприятия для решения поставленных задач.