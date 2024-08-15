Представители ОНК посетили с визитом следственный изолятор в Пскове

17:54, 15 августа 2024, ПАИ

Председатель общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков и её члены Алексей Зацепов и Ольга Шатова проверили условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в СИЗО-1 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В сопровождении старшего инспектора группы по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Сергея Родина, руководства учреждения правозащитники совершили обход режимной территории, осмотрели коммунально-бытовые объекты и посетили камерные помещения, в том числе где содержатся женщины и несовершеннолетние. Они оценили санитарные и бытовые условия, а также доступность медпомощи и поддержку со стороны администрации СИЗО-1.

Также в рамках работы с обращениями, поступающими в адрес регионального общественного органа со стороны лиц, находящихся под стражей, члены ОНК провели приемы по личным вопросам. В ходе бесед рассмотрены детали заявлений, даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством.