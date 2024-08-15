Россельхозбанк почти на 80% увеличил кредитование сезонных работ псковских аграриев

16:40, 15 августа 2024, ПАИ

С начала 2024 года Россельхозбанк направил на поддержку аграриев Псковской области 1,75 млрд рублей, что на 44% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом 79% – это льготное кредитование. Кредитная поддержка аграриев на сезонные работы за 2024 год составила более 1,4 млрд рублей, что почти на 80% выше аналогичного показателя минувшего года.

При финансовой поддержке РСХБ ОАО «Красное знамя» реализован проект по строительству животноводческого комплекса для доращивания молодняка крупного рогатого скота на 1044 головы в Новосокольническом районе Псковской области. В июле 2024 года объект сдан в эксплуатацию

«Доступные льготные кредиты для предприятий АПК во многом обеспечивают стабильную и продуктивную работу агросектора, своевременное выполнение полного объема сезонно-полевых работ и в целом работу сельскохозяйственной отрасли региона, продовольственную безопасность Псковской области и обеспечение жителей продуктами питания. Темпы льготного кредитования не снижаются, льготные кредиты востребованы клиентами банка», – отметил директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

«Государственное субсидирование процентных ставок по кредитам позволяет агробизнесу инвестировать в развитие своего производства, поддерживать его эффективность и финансовую устойчивость. Это один из важнейших инструментов роста производства сельхозпродукции, создания новых рабочих мест на селе и в целом комплексного развития сельских территорий», – сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов.

Кроме того, в этом году аграрии Псковской области получили кредитную поддержку РСХБ на строительство и оборудование новых животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого скота, на модернизацию и техническое перевооружение, приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, приобретение кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов.

Всероссийский масштаб

В целом по России с начала года Россельхозбанк вложил в агробизнес 1,2 трлн рублей, что на 32,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, и начал финансирование полусотни инвестиционных проектов. Льготное кредитование в составе общей поддержки АПК росло опережающими темпами – на 37,4% до 411,2 млрд рублей. То есть каждый третий рубль аграрии получили на льготных условиях.

В сегменте сезонных работ Россельхозбанк предоставил аграриям 526,4 млрд рублей, увеличив выдачи на 18,5% к аналогичному периоду прошлого года. Россельхозбанк обеспечивает 70% финансовой поддержки полевых работ по стране. Российские компании АПК, вносящие свой вклад в достижение государственных целей по обеспечению дохода от экспорта, получили от РСХБ 454 млрд рублей – на 19,6% больше, чем годом ранее.

В целом за время работы Россельхозбанк (https://www.rshb.ru/) направил в АПК 16,3 трлн рублей.

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