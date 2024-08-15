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Культура

Почему не получилось создать музей в Покровской башне, рассказала эксперт

О том, почему не получилось организовать музейное пространство внутри Покровской башни во время реставрационных работ, рассказала государственный эксперт Минкультуры РФ, архитектор-реставратор Полина Кононова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 августа.

Покровская башня. Фото: ПАИ

По словам гостьи радиоэфира, во время подготовки проекта планировалось организовать внутри башни музейное пространство, сделать современную внутреннюю застройку определённого объема. Шатёр (кровлю башни) предполагалось сделать герметичным.

«Герметичность башни была необходима для того, чтобы установленное внутри оборудование не пострадало. Здесь как раз и возникла главная проблема, поскольку при работах пришлось бы применять металлические конструкции из-за размеров и масштаба участка. Просто деревом обойтись было бы невозможно», – уточнила реставратор.

Были предложены разные технические варианты, которые кардинально меняли внутренний облик башни, отметила Полина Кононова. Однако с такими решениями многие не согласились. К сожалению, проект по устройству музея внутри Покровской башни не удалось реализовать.

Покровская башня входит в состав крепостных стен Окольного города и является уникальным памятником военно-оборонного зодчества XVI-XVII веков. В 2023 году, после реставрационных работ, башня вновь открылась для посетителей.

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