Реставрацию Покровской башни и Дома Ксёндза, отношение псковичей к историческим объектам обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Государственный эксперт Минкультуры РФ, архитектор-реставратор Полина Кононова стала гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 августа.
Главное из эфира:
- во время подготовки проекта реставрации Покровской башни планировалось организовать музейное пространство. К сожалению, проект не удалось реализовать из-за технических сложностей и проблем согласования с администрацией;
- сохранить интерьеры в Доме Ксёндза (Псковском Кузнечном дворе) удалось во время реставрации. Специалисты разместили всю инфраструктуру так, что позволило сохранить историческую диссонирующую хозяйственную постройку в первоначальном виде;
- псковичи заинтересованы в сохранении, реставрации исторических и культурных объектов города;
- культурное наследие помогает сохранить историческую идентичность страны. Оно также является ключевым элементом, который стабилизирует настроение в обществе в тяжёлые времена;
- принятый проект Ольгинского моста удовлетворяет техническим требованиям, не нарушает историческую среду города. Учитываются все требования при значительном расширении дорожного полотна;
- Печоры – малоизученный и очень интересный объект Псковской области. Сейчас там ведутся реконструкционные работы в церкви Сорока Мучеников Севастийских и в церкви Святой Варвары Великомученицы;
- процесс организации реставрации в Печорах вызвал сложности из-за большой плотности памятника на участке. Было важно не повредить исторические памятники при проведении работ на других объектах.
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15 августа 2024
Реставрацию Покровской башни и Дома Ксёндза, отношение псковичей к историческим объектам обсудили на «Серебряном дожде». Главное
15 августа 2024
Об особенностях отношения псковичей к историческим памятникам рассказала реставратор