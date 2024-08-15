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Культура

Реставрацию Покровской башни и Дома Ксёндза, отношение псковичей к историческим объектам обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Государственный эксперт Минкультуры РФ, архитектор-реставратор Полина Кононова стала гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 августа.

Полина Кононова. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • во время подготовки проекта реставрации Покровской башни планировалось организовать музейное пространство. К сожалению, проект не удалось реализовать из-за технических сложностей и проблем согласования с администрацией;
  • сохранить интерьеры в Доме Ксёндза (Псковском Кузнечном дворе) удалось во время реставрации. Специалисты разместили всю инфраструктуру так, что позволило сохранить историческую диссонирующую хозяйственную постройку в первоначальном виде;
  • псковичи заинтересованы в сохранении, реставрации исторических и культурных объектов города;
  • культурное наследие помогает сохранить историческую идентичность страны. Оно также является ключевым элементом, который стабилизирует настроение в обществе в тяжёлые времена;
  • принятый проект Ольгинского моста удовлетворяет техническим требованиям, не нарушает историческую среду города. Учитываются все требования при значительном расширении дорожного полотна;
  • Печоры – малоизученный и очень интересный объект Псковской области. Сейчас там ведутся реконструкционные работы в церкви Сорока Мучеников Севастийских и в церкви Святой Варвары Великомученицы;
  • процесс организации реставрации в Печорах вызвал сложности из-за большой плотности памятника на участке. Было важно не повредить исторические памятники при проведении работ на других объектах.

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