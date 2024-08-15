Реставрацию Покровской башни и Дома Ксёндза, отношение псковичей к историческим объектам обсудили на «Серебряном дожде». Главное

17:36, 15 августа 2024, ПАИ

Государственный эксперт Минкультуры РФ, архитектор-реставратор Полина Кононова стала гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 августа.

Главное из эфира: