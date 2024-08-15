Псковичи представили регион на молодёжном форуме «Машук»

19:24, 15 августа 2024, ПАИ

Пять человек представили Псковскую область за молодёжном форуме «Машук» в Ставропольском крае на Комсомольской поляне у подножия горы Машук. Они стали участниками первого заезда «Знание», который прошёл с 9 по 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области













В форуме «Машук» приняли участие учителя, студенты педагогических специальностей, педагоги, сотрудники социальных служб, представители детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в возрасте от 14 до 17 лет, а также активисты «Движения первых».

«Самой запоминающейся стала встреча с уполномоченным по правам ребёнка при президенте РФ. Также очень полезным стал международный саммит с зарубежными партнёрами. Там презентовали лучшие практики в сфере развития молодёжных сообществ. Появилось много новых идей для развития Детского общественного совета в Псковской области», – отметила представитель Детсовета60 Кристина Павлова.

Участники форума посетили лекции от профессиональных спикеров на тему наставничества, воспитания, развития навыков и компетенций учителей-предметников, встретились с известными общественными деятелями, российскими звёздами, побывали на творческих встречах и экскурсиях по региону.