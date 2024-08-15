Улицу Ленина асфальтируют в Печорах
Улицу Ленина асфальтируют в Печорах, пишет газета «Печорская правда».
Работы проводятся в соответствии с установленными сроками, отметили в издании.
Ранее сообщалось, что на проспекте Энтузиастов в Пскове укладывают второй слой асфальта. Ремонт проводится по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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