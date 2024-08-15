Улицу Ленина асфальтируют в Печорах

19:47, 15 августа 2024, ПАИ

Улицу Ленина асфальтируют в Печорах, пишет газета «Печорская правда».

Работы проводятся в соответствии с установленными сроками, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что на проспекте Энтузиастов в Пскове укладывают второй слой асфальта. Ремонт проводится по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».