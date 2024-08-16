Есть малину и не делать уборку советует сегодня народный календарь

06:58, 16 августа 2024, ПАИ

16 августа отмечается память Антония Римлянина — русского православного святого, жившего в XI-XII веках. Согласно житию, Антоний родился в Риме у православных родителей. Рано осиротев, он раздал большую часть своего наследства бедным, остальное выбросил в бочке в море и принял монашеский постриг.

Когда в латинской земле начались гонения на православие, обитель, где подвизался Антоний, была разорена. В течение года монах жил на приморской скале, проводя время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды камень, на котором стоял Антоний отломился от скалы и упал в море. Чудесным образом святой проплыл на камне огромное расстояние – через Средиземное море, Атлантику, Неву, Ладожское озеро и Волхов. И накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы он оказался в Новгороде.

По преданию, сначала Антоний не понимал русскую речь, но после молитвы заговорил с новгородцами на их языке. При содействии местного епископа Никиты Антоний основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Интересно, что на покупку земель он истратил часть своего имущества, которую рыбаки выловили в море. Преподобный Антоний управлял обителью 16 лет, а накануне кончины назначил своим преемником инока Андрея.

На Антона (Антония) на Руси смелые люди выходили на перекрестки «сторожить вихри». Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какая будет зима. Впрочем, и без этого обряда можно было предсказать погоду: если в Антонов день был сильный ветер, тем более с вихрями — зиму ждали снежную и морозную. Также говорили: «Каков Вихровей, таков и октябрь». Кроме ветров в этот день опасались дождей — зарядив в этот день, они продолжались еще долго.

Поверья о вихрях находили отражение и в других приметах, не имеющих отношения к погоде. Так, мальчик, родившийся в этот день, считался взбалмошным и отчаянным — одним словом, «с ветром в голове». Про девочку, появившуюся на свет на Антона, говорили: «Не девка — огонь!», – подразумевая крутизну нрава, подобную буре. А вот если день, на удивление, оказывался безветренным, то рожденный в такую пору, как считали, «с виду тих, да вихри в нем крутятся».

Этот день называли также Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. С глубокой древности эта ягода любима русским народом, ее упоминали в песнях, сказках, пословицах. Как правило, малина ассоциировалась с чем-то очень приятным и желанным. Так, о хорошей жизни говорили: «Не жизнь, а малина!». Эту ягоду использовали и в лечебных целях (особенно при простуде), и в кулинарии — пекли с нею пироги, делали варенья и компоты.

Еще одно название праздника, по аналогии с Малинником, — Орешник. К этому времени поспевали орехи.

На Антона не рекомендовалось устраивать уборку — ни выметать пыль, ни выносить мусор. Говорили, что если приберешься в доме, то и в кошельке весь год будет так же чисто.