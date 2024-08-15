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Культура

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт 24 августа

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдёт в России 24 августа, сообщает «Интерфакс».

В рамках акции зрители увидят военно-историческую драму «Воздух» Алексея Германа-младшего, фантастический блокбастер «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко и сказку «По щучьему велению» Александра Войтинского. Кинопоказы состоятся не только в кинотеатрах, но и в музеях, библиотеках, исторических усадьбах и на городских набережных. В поддержку российского кинематографа по всей стране проходят мастер-классы, тематические экскурсии и викторины, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Кроме России в акции «Ночь кино» примут участие 14 стран БРИКС и СНГ. Торжественное открытие «Ночи кино» состоится в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы в Москве 24 августа в 18:00. Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

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