Учёные выявили взаимосвязь между развитием рака и употреблением алкоголя

23:38, 15 августа 2024, ПАИ

Даже умеренное употребление алкоголя повышает риск развития рака у пожилых людей, выяснили учёные, пишет «Газета.ру».

Минимальное употребление алкоголя мужчинами и женщинами в возрасте 60 лет и старше не уменьшало риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Немного меньше вреда алкоголь приносил тем, кто пил его вместе с основным приёмом пищи и предпочитал вино. Это связано с тем, что еда замедляет всасывание алкоголя в кровь, отметили исследователи.

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