Какие люди чаще других подвержены раку, рассказали россиянам
Люди с нарушением обучаемости чаще других сталкиваются с метастатическим раком, выяснили учёные из университета Глазко, сообщается в журнале BMJ Open.
У людей с нарушением обучаемости повышен риск летального исхода от рака на поздних стадиях, отметили исследователи. Причём женщины с нарушением обучаемости чаще всего умирают от рака молочной железы, рака лёгких и пищеварительной системы. Мужчины чаще всего уходят из жизни по причине злокачественных опухолей пищеварительной системы, рака неопределённого происхождения и рака лёгких, заключили учёные.
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