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Общество

Юристов, администраторов и педагогов ищут псковские работодатели накануне осени

На первое место в Псковской области по приросту новых вакансий в преддверии осени вышла сфера юридических услуг. Здесь местные работодатели разместили на 76% больше вакансий, чем это было годом ранее, сообщает hh.ru.

На втором месте по потребности в новых кадрах – сфера административного персонала, в этой сфере компаниям потребовалось на 59% больше новых работников. Третье место делят между собой сразу две области – наука и образование и ИТ-сектор (+53% новых рабочих мест на каждую профсферу).

Также повышенный спрос на кадры демонстрируют компании, ищущие кадры для управления персоналом (+41% новых рабочих мест), не отстает в спросе на персонал и псковский автобизнес – здесь работодатели нарастили объём предложений о работе на 37%.

Есть также и падение спроса: в преддверии осени местные компании стали реже искать работников в индустрии спорта и красоты (-49% вакансий), упал спрос на маркетологов (-7%) и кадры в сфере медиа и развлечений (-51%).

Повышенная потребность в новых работниках продолжает менять облик рынка труда Псковской области. Местные работодатели стали лояльнее относиться к соискателям, у которых недостаточно навыков или опыта в профессии. За последние 30 дней местные работодатели искали более 1,5 тыс. работников без опыта. По сравнению с летом прошлого года готовность компаний брать на работу неопытных кандидатов выросла на 30%. Более того, за год выросла и предлагаемая зарплата для соискателей без опыта: с 38,8 тыс. до 50,9 тыс. рублей (+12,1 тыс. рублей за год).

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