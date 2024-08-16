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Псковские футболисты стали бронзовыми призёрами первенства СЗФО

Воспитанники спортшколы по футболу «Стрела» под руководством Сергея Коркунова стали бронзовыми призёрами первенства Северо-Западного федерального округа, которое проходит в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковские футболисты стали бронзовыми призёрами первенства СЗФО. Фото: ПАИ

По ходу турнира «Стрела» заняла второе место в группе, обыграв петербургское «Динамо-Центр» – 2:1 и спортшколу Красносельского района – 3:0. В двух следующих матчах псковичи уступили спортшколе из Калининграда – 1:5 и спортшколе «Ленинградец» – 2:3.

В четвертьфинале «Стрела» по пенальти обыграла калининградскую «Балтику» – 1:1 (4:3). В полуфинале подопечные Сергея Коркунова вновь уступили спортшколе из Калининграда – 0:2. В бронзовом финале псковские футболисты выиграли у «Динамо-Центр» со счётом 5:1.

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