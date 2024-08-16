Участок дороги Плюхново – Кудряницы отремонтируют в Куньинском районе
Участок дороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе отремонтируют летом 2025 года, сообщил в своём Telegram-канале глава Куньинского района Олег Лебедев.
Участок дороги имеет протяжённость один километр. Победителем аукциона стало ООО «Реал», которое в прошлом году делало ремонт двухкилометрового участка этой же дороги.
Окончание работ запланировано до 15 июля 2025 года, но подрядчик может справиться и раньше.
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