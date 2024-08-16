Участок дороги Плюхново – Кудряницы отремонтируют в Куньинском районе

10:49, 16 августа 2024, ПАИ

Участок дороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе отремонтируют летом 2025 года, сообщил в своём Telegram-канале глава Куньинского района Олег Лебедев.

Участок дороги имеет протяжённость один километр. Победителем аукциона стало ООО «Реал», которое в прошлом году делало ремонт двухкилометрового участка этой же дороги.

Окончание работ запланировано до 15 июля 2025 года, но подрядчик может справиться и раньше.