Большая часть участников опроса ПАИ готовы доплатить отелю тысячу рублей за размещение с питомцем

11:05, 16 августа 2024, ПАИ

Большая часть участников опроса Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте» готовы заплатить отелю дополнительную тысячу рублей за размещение с питомцем. Такой вариант ответа выбрали 39,49%.

27,18% сообщили, что не готовы платить вовсе. 17,44% согласны выложить от тысячи до двух тысяч рублей. 12,31% согласны на любую доплату, лишь бы в отель можно было заехать с кошкой или собакой.

3,59% готовы на доплату от трёх до пяти тысяч рублей.

При этом опция размещения туристов с питомцами недоступна во многих гостиницах Псковской области. Почему – рассказали эксперты.