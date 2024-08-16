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Псковский футболист Владислав Сакадеев стал игроком медиакоманды «Броук Бойз»

Псковский футболист Владислав Сакадеев стал игроком команды «Броук Бойз», которая взяла титул в пятом сезоне Медиалиги. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

Псковский футболист Владислав Сакадеев стал игроком медиакоманды «Броук Бойз». Фото: пресс-служба Медиалиги

Владислав Сакадеев провёл пятый сезон Медиалиги в составе команды «Тандем». Руководство «Броук Бойз» пригласило псковича в команду на матч первого раунда Кубка России против обнинского «Кванта». «Броук Бойз» одержали победу по пенальти, отыгравшись по ходу встречи благодаря голевой передаче Сакадеева. После матча игрок и руководство клуба договорились о переходе футболиста из «Тандема» в «Броук Бойз». Стороны заключили соглашение до конца 2025 года.

Владислав Сакадеев начал свою профессиональную карьеру в ФК «Псков-747», а также недолго выступал за ФК «Псков». Пскович начал путь в Медиалиге в 2023 году в составе команды Kicks Town.

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