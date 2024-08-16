Территорию вокруг Дома культуры благоустраивают в Невеле

12:20, 16 августа 2024, ПАИ

Территорию вокруг Дома культуры благоустраивают в Невеле, пишет «Невельский вестник».

Подрядчик – автономная организация «Буер» – произвёл фрезеровку старого асфальтобетонного покрытия и сделал подсыпку территории. На подготовленную площадку кладут новый асфальт.

Заасфальтирована будет не только летняя эстрада, ещё сделают новые дорожки вокруг Дома культуры, отметила директор учреждения Марина Быстрова. Работы ведутся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.