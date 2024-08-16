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Общество

Территорию вокруг Дома культуры благоустраивают в Невеле

Территорию вокруг Дома культуры благоустраивают в Невеле, пишет «Невельский вестник».

Территорию вокруг Дома культуры благоустраивают в Невеле. Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»

Подрядчик – автономная организация «Буер» – произвёл фрезеровку старого асфальтобетонного покрытия и сделал подсыпку территории. На подготовленную площадку кладут новый асфальт.

Заасфальтирована будет не только летняя эстрада, ещё сделают новые дорожки вокруг Дома культуры, отметила директор учреждения Марина Быстрова. Работы ведутся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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