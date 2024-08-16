Дожди и до 28 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 17 августа

12:55, 16 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 17 августа. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов. Атмосферное давление будет низким.