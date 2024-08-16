Псковские приставы защитили должницу от назойливых коллекторов

15:54, 16 августа 2024, ПАИ

Судебные приставы защитили жительницу Псковской области от назойливых звонков коллекторов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Жительница Острова обратилась к судебным приставам с жалобой, что её родственников донимают звонками коллекторы, пытаясь взыскать с них её долг.

Во время проверки оказалось, что банк беспокоил женщину и её родственников звонками чаще, чем того допускает закон. Также оказалось, что кредитная организация действительно звонила родственникам женщины. Причём делала это незаконно, поскольку должница не давала письменного согласия на взаимодействие с её родственниками.

Кредитную организацию признали виновной по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Штраф организация полностью оплатила, уточнили в пресс-службе.