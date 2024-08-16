Российские учёные нашли новый метод получения безопасных наночастиц для борьбы с раком

14:18, 16 августа 2024, ПАИ

Российские учёные нашли новый метод получения наночастиц, состоящих из сульфата железа и обработанных при 400 градусах, для борьбы с раком, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

Учёные исследовали изменения токсичности и антиоксидантных свойств наночастиц в зависимости от условий их создания. Это позволило подобрать оптимальное решение для изготовления наноструктур, которые эффективно борются с удалением опухоли и при этом безопасны для здоровых клеток.

«Такие наночастицы сочетают в себе антиоксидантную активность и высокую токсичность в отношении раковых клеток. При этом они слабо воздействуют на здоровых соседей. Эти наноструктуры могут использоваться для разработки новых противоопухолевых препаратов», – уточнили в пресс-службе.

По словам учёных, созданные ими наночастицы способны уничтожать около 94% опухолевых клеток. Полученное решение позволит использовать наноструктуры для разработки новых противораковых терапий.