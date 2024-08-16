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Культура

Что ждёт гостей фестиваля «Граинская сторона» в красногородском Платишино

Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдёт в деревне Платишино Красногородского муниципального округа 18 августа. В этом году мероприятие состоится в третий раз, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее предоставили в пресс-службе правительства Псковской области

Участников фестиваля ждёт выступление профессиональных исполнителей и любительских коллективов из разных городов России, мастер-класс по народным инструментам, показ фильма «Псковщина гусельная». Для маленьких гостей праздника подготовлен заезд на лошадях.

На фестивале также будет работать выставка платишинского клуба. На одной из праздничных площадок гостей ждёт народное гуляние с угощениями, ярмаркой и ремесленными рядами.

Начало работы площадок в 10:00. Добраться до места проведения фестиваля можно автомобильным маршрутом от Пскова до Платишино, через село Велье (Пушкиногорский район) или от Великих Лук через посёлок Красногородск.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области в целях популяризации псковской традиции игры на гуслях.

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