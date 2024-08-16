Электронный нос для проверки мяса изобрели в «Сколково»
Электронный нос для оценки свежести мяса изобрели учёные Сколковского института науки и технологий совместно с коллегами из Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, пишет «Российская газета».
Несвежие продукты становятся причиной более 250 патологий, включая отравления и онкологические заболевания, отметили специалисты. В настоящее время для проверки продуктов используется бактериологический анализ, который занимает большое количество времени.
По словам учёных, в момент, когда большинство бактерий начинает погибать, гнилостные бактерии остаются и начинают размножаться. Специалисты оценили, как меняется запах образца мяса с такими бактериями с помощью электронного носа. Затем они применили математические модели и выявили, когда наступает переход от свежего состояния мяса к испорченному, уточнили учёные.
В ходе исследований специалисты измерили количество видов бактерий, численность которых изменялась в зависимости от времени. Им также удалось выяснить, какие именно из них размножаются, а какие погибают.
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