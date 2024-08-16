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Культура

Опубликована программа Михайловских Пушкинских чтений

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» опубликовал программу Михайловских Пушкинских чтений – научной конференции, которая проходит в музее ежегодно в дни годовщин приезда поэта в так называемую северную ссылку в родовое имение под Псковом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В нынешнем юбилейном году чтения называются по строке из Игоря Северянина из сонета «Пушкин» – «Есть имена, как солнце!..» и посвящены трём круглым датам: 225-летию со дня рождения поэта, 200-летию начала его невольного «ссылочного михайловского уединения» и 125-летию со дня основания «Пушкинского уголка» в Святогорье.

Леонид Гервиц. Пушкин в Тригорском (1978). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Предстоящая конференция станет центральным научным событием текущего, чрезвычайно богатого года, отметили в музее, уточнив, что в окончательную программу конференции, в заседания 21 и 22 августа, вошло 27 докладов и сообщений, подготовленных по итогам культурологических, филологических и лингвистических исследований.

Среди заявленных тем есть, например, такие, как «Язык произведений и писем Пушкина периода Михайловской ссылки. Новые слова и словосочетания, их источники и художественная функция» (докладчик – Ирина Юрьева, кандидат филологических наук, руководитель Пушкинской программы Российского фонда культуры, Москва); «Библейские крылатые слова в произведениях А. С. Пушкина (докладчики – Валерий Мокиенко, профессор филологического факультета СПбГУ, и Константин Сидоренко, профессор РГПУ имени Герцена, Санкт-Петербург); «Тебя убил Дантес, и издаёт Геннади: мнимопушкинский экспромт «С тобою в спор я не вступаю…» (Александр Дубровский, кандидат филологических наук, Пушкинский Дом РАН, Санкт-Петербург); «Кавказский пленник, отец солдатам и садовод: друг А. С. Пушкина Н. Н. Раевский-младший» (Пётр Крапошин, Всероссийский институт научной и технической информации РАН, Москва); многие другие.

В музее также отметили богатую географию нынешних Михайловских Пушкинских чтений: в их работе в качестве докладчиков примут участие специалисты-гуманитарии из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пскова и Псковской области, Владимира, Челябинска, Великого Новгорода, Орловской, Липецкой, Калужской областей. Выступит на чтениях в «Михайловском» и представительница Индии, аспирантка Государственного института русского языка имени Пушкина Лакшми Сривастава с сообщением «Стихотворение Александра Городницкого «В Михайловском»: к вопросу о пушкинском мифе».

Полностью с программой чтений можно познакомиться здесь.

В музее также напомнили, что конференция будет проходить в Научно-культурном центре заповедника (Пушкинское Горы, бульвар Гейченко, 1) и стать её слушателем с правом обсуждения докладов и сообщений может любой желающий.

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