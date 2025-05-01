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Культура

Яблоко под прапор на Тайловской башне в Печорах покрыли сусальным золотом

Реставраторы покрыли сусальным золотом яблоко, к которому крепится кованый прапор на Тайловской башне Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

  • Реставрационные работы
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Реставрационные работы
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Реставрационные работы
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Реставрационные работы
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Реставрационные работы
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Реставрационные работы
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Реставрационные работы
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Реставрационные работы
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Реставрационные работы
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Привели в порядок, отреставрировали и покрыли специальной краской, защищающей от коррозии, все элементы прапора, уточнили в АНО.

«Художественная ковка в виде кованых стягов на всех башнях монастыря выполнена архитектором-реставратором и кузнецом Всеволодом Смирновым при участии архитектора Михаила Семёнова. На каждом прапоре изображены символы православной веры. Прапор с Тайловской башни украшен конструкцией с парящими птицами», – рассказали специалисты.

Перед золочением выполнили работы по воссозданию точной копии яблока из меди. Жестяное, которое крепилось первоначально ещё авторами прапора, проржавело и не подлежало восстановлению, отметили реставраторы.

Прапор соберут и установят после завершения всех кровельных работ на башне. Планируется, что это произойдёт уже в мае.

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