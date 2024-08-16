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Общество

Псковичи могут обратить внимание Роспотребнадзора на некачественные школьные товары

Накануне учебного года Управление Роспотребнадзора по Псковской области участвует во всероссийской горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

С 14 по 25 августа специалисты Роспотребнадзора отвечают на вопросы, касающиеся одежды, обуви, игрушек, формы, канцелярии, детского питания.

Звонить можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

В Пскове, Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах по телефонам (8 8112) 62-24-77, (8 8112) 62-25-03.

В Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах ( 8 81153) 7-70-96, (8 81153) 3-72-01.

В Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах (8 81151) 2-54-02, (8 81138) 2-24-23.

В Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах телефон (8 81152) 3-20-07.

На федеральном уровне круглосуточно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

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