«ЛизаАлерт» закроет информацию о пропавших в приграничных районах

15:18, 16 августа 2024, ПАИ

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» принял решение о закрытии информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах России. Это сделано в целях обеспечения безопасности родственников пропавших людей от мошенников, сообщается в Telegram-канале поискового отряда.

«Мы связываемся с каждым обратившимся к нам человеком, родственниками и близкими. Однако вынуждены убирать из публичного поля данные, которые очень важны для получения свидетельств, но безопасность важнее», – говорится в сообщении.

«ЛизаАлерт» продолжит работу по заявкам, но уже в закрытом формате. Подать заявку можно по телефону горячей линии поискового отряда по номеру 8-800-700-54-52 или заполнив форму на сайте lizaalert.org.

Отметим, что «ЛизаАлерт» – добровольческое некоммерческое общественное объединение, которое занимается поиском пропавших без вести людей. Основан отряд 15 октября 2010 года.