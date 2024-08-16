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Культура

Концерт струнных и медных духовых инструментов пройдёт в усадьбе Мусоргского в Псковской области

Концерт струнных и медных духовых инструментов пройдёт в усадьбе композитора Модеста Мусоргского в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее.

Фото Псковского музея

В Псковскую область в рамках арт-экспедиции «Родовые гнёзда» приехали музыканты из семи стран: России, Китая, Сербии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Они подготовили оркестровую программу, посвящённую трём юбилейным датам 2024 года: 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина, 185 лет со дня рождения М. П. Мусоргского и 180 лет со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова.

19 августа в Наумово Куньинского района пройдёт камерный концерт струнных и медных духовых инструментов. Классика и эстрадные хиты прозвучат в этот день в большом усадебном зале. Начало концерта в 13:00, вход свободный.

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