Псковские влюблённые могут выиграть путешествие по России

16:42, 16 августа 2024, ПАИ

Псковские влюблённые могут выиграть путешествие по России. До 13 октября при поддержке национального проекта «Цифровая экономика» в социальной сети VK проходит онлайн-марафон «Выходи за меня».

«В марафоне могут поучаствовать пары, которые подали заявление через «Госуслуги», те, кто уже успел зарегистрировать брак, и те, кто планирует это сделать до 20 декабря 2024 года. Победители смогут выбрать путешествие в одном из четырёх форматов. В числе призов морской, активный, культурно-исторический отдых, а также тур в горы», – рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Пост участника в соцсети должен начинаться с фразы «Я участвую в марафоне #выходизаменя #ЗАГСонлайн #Госуслуги». Кроме того, нужно подписаться на сообщества «Госуслуги» и Национальные проекты России. В розыгрыше главного приза могут участвовать пары, которые уже поженились через «Госуслуги», или планируют подать заявление с датой бракосочетания до 20.12.2024. Помимо главного приза в виде путешествия на двоих участники марафона могут претендовать на участие в розыгрыше еженедельных и ежемесячных призов. Итоги будут опубликованы на странице онлайн-марафона. Подробности акции на сайте проекта выходизаменя.рф.

Возможность подать заявление на регистрацию брака электронно – один из самых востребованных онлайн-сервисов у россиян. В 2023 году почти половина молодожёнов страны – более 435 тысяч пар – поженились с помощью «Госуслуг», а в этом году через портал было подано 2/3 от всех заявлений на регистрацию брака.