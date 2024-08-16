Каждый шестой выпускник в России получил медаль

17:00, 16 августа 2024, ПАИ

17,5% одиннадцатиклассников получили в этом году золотую или серебряную медаль, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Награда «За особые успехи в учении» I степени (золотая медаль) вручается за отметки отлично по всем предметам, минимум 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному из сдаваемых предметов. В этом году золотые медали получили 65,5 тысячи школьников.

Награда «За особые успехи в учении» II степени (серебряная медаль) вручается за не более двух отметок хорошо (все остальные отметки должны быть отлично), минимум 60 баллов ЕГЭ по русскому языку и одному из сдаваемых предметов. В этом году серебряные медали вручали впервые за десять лет, ими удостоили 44,2 тысячи школьников.