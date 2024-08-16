Более 50% составляет готовность в Псковской области к отопительному сезону

17:47, 16 августа 2024, ПАИ

Вопрос о готовности Псковской области к предстоящему отопительному сезону был вынесен на обсуждение в рамках коллегии при главном федеральном инспекторе по региону Александре Хлопкове сегодня, 16 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«Готовность к отопительному сезону составляет порядка 51%. 43% – котельные, 60% – тепловые сети. Самые высокие показатели готовности в Бежаницком районе – 80%, Куньинском районе – 79% и в Опочецком муниципальном округе – 73%. Отставание наблюдается в Новоржевском муниципальном округе – 12%, Печорском муниципальном округе – 19%, Псковском районе – 27%», – рассказала врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева.

Всего на подготовку к отопительному сезону из областного бюджета было выделено около 150 млн рублей. «Все контракты в большинстве уже выполнены», – отметила она.