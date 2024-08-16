Создание пяти ТОС отметили жители микрорайона Соколицы

17:35, 16 августа 2024, ПАИ

Жители микрорайона Соколицы отметили создание пяти ТОС большим праздником для детей и взрослых. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из соцсетей Григория Стороненкова



Фото: из соцсетей Григория Стороненкова



Фото: из соцсетей Григория Стороненкова



Фото: из соцсетей Григория Стороненкова



Фото: из соцсетей Григория Стороненкова









«Теперь в грантовых конкурсах смогут участвовать ТОС «улица Невская», «улица Шереметьева, улица Балтийская», «улица Освободителей», «улица Фигнера» и «улица Ратная». Ещё один ТОС от микрорайона Соколицы находится на стадии формирования», – рассказал депутат и отметил, что в планах у активистов выиграть средства на обустройство детской и спортивной площадок.

«От души желаю им успехов в реализации намеченных планов», – добавил Григорий Стороненков.