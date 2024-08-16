Учебно-тренировочные сборы Всероссийской олимпиады по истории стартуют в ПсковГУ 19 августа

18:27, 16 августа 2024, ПАИ

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по истории пройдут на базе Псковского государственного университета с 19 по 24 августа. Программа включает в себя проведение лекций, тренингов, мастер-классов, работы с эссе, организацию проектной деятельности, а также культурно-досуговые мероприятия, сообщили ПАИ в ПсковГУ.

В мероприятиях примут участие около 30 ребят из школ Кировской, Томской, Московской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Псковской областей. В составе преподавателей – ведущие специалисты, среди которых заместитель председателя ЦПМК и председатель жюри заключительного этапа ВсОШ по истории Анна Талызина.

«Эта смена посвящена изучению Древней Руси и духовного мира Средневековья. Под руководством опытных преподавателей МГУ и ПсковГУ ребята смогут прокачать знания на эту тему. Сборы обещают быть интересными и эмоционально насыщенными», – отметила руководитель Центра олимпиадного движения в ПсковГУ Светлана Косачёва.

В нынешнем году участников ждёт нововведение – выездная образовательная экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

– Радует, что на сборы в качестве ассистентов приедут выпускники Центра олимпиадного движения. Это те ребята, которые стали в этом году призёрами олимпиады ВсОШ, – говорит Светлана Косачёва. – Мы ждём Киру Борякину из Ямало-Ненецкого округа, Матвея Дубровского из Москвы, Сергея Крушеванова из Опочки и Ярослава Егорова из Великих Лук.