Специалисты силовых ведомств Псковской области посетили зооприют в рамках акции ко Дню бездомных животных

20:02, 16 августа 2024, ПАИ

Специалисты региональных силовых ведомств посетили городской приют для собак в рамках межведомственной акции, посвящённой Международному дню бездомных животных. Мероприятие прошло сегодня, 16 августа, сообщили участники акции.

Псковские представители МЧС России, ФССП России, ФСИН России и таможни привезли в приют сухой и влажный корм для собак, необходимые медикаменты, принадлежности. Акция по традиции закончилась прогулкой с питомцами у реки.