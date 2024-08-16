Специалисты силовых ведомств Псковской области посетили зооприют в рамках акции ко Дню бездомных животных
Специалисты региональных силовых ведомств посетили городской приют для собак в рамках межведомственной акции, посвящённой Международному дню бездомных животных. Мероприятие прошло сегодня, 16 августа, сообщили участники акции.
Псковские представители МЧС России, ФССП России, ФСИН России и таможни привезли в приют сухой и влажный корм для собак, необходимые медикаменты, принадлежности. Акция по традиции закончилась прогулкой с питомцами у реки.
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