Выступлением группы «Отава Ё» завершился первый день фестиваля «Лешуга» в Пскове

22:27, 16 августа 2024, ПАИ

Группа «Отава Ё» своим выступлением завершила первый день фестиваля «Лешуга», который проходит в Финском парке в Пскове с 16 по 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Второй день фестиваля начнётся в 12:00 завтра, 17 августа.

Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.