Выступлением группы «Отава Ё» завершился первый день фестиваля «Лешуга» в Пскове
Группа «Отава Ё» своим выступлением завершила первый день фестиваля «Лешуга», который проходит в Финском парке в Пскове с 16 по 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Второй день фестиваля начнётся в 12:00 завтра, 17 августа.
Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь. Как прошёл первый день фестиваля «Лешуга» – в фоторепортаже по ссылке.
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