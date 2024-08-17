Ночные грозы прогнозируют в Псковской области 18 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 18 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, днём существенных осадков не ожидается.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём ожидается от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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