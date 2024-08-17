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Общество

Ночные грозы прогнозируют в Псковской области 18 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 18 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночные грозы прогнозируют в Псковской области 18 августа. Фото Юрия Яковлева

Ночью синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, днём существенных осадков не ожидается.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём ожидается от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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