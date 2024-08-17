Ночные грозы прогнозируют в Псковской области 18 августа

13:55, 17 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 18 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, днём существенных осадков не ожидается.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём ожидается от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление будет низким.