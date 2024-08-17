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Общество

Наталия Соколова предложила увеличить число психологов в псковских школах

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова предложила увеличить количество психологов в школах. Необходимость такой меры она озвучила на коллегии при главном федеральном инспекторе по региону Александре Хлопкове.

Фото: ПАИ

«Анализ преступлений, которые произошли в школах за полгода, показал, что большая часть преступлений были совершены либо жертвами травли, либо имели конфликт с учителями, либо сталкивались с дискредитацией. Это говорит, что эта тематика очень важная и ей нужно уделять внимание», – отметила детский омбудсмен.

Она также рассказала, что в 2023 году количество обращений увеличилось почти на 47%. Обращения преимущественно касались психологического сопровождения учащихся, разрешения конфликтов. Кроме того, в прошлом году впервые официально обратились 13 подростков. Все обращения касались дискомфортного нахождения в школе.

Для решения этих проблем Наталия Соколова предложила увеличить количество школьных психологов. «Дети находятся в состоянии постоянного стресса, так как у них огромный объем информации, который они самостоятельно не могут переварить, им нужна в этом помощь и поддержка. Но зачастую школьные психологи проводят мониторинги и даже не доводят результаты до педагога, которому необходимо знать психологические особенности ребенка. Спектр задач у них очень широкий. Но когда на школу от 500 учащихся один психолог, он физически не может выполнять эти обязанности», – пояснила она.

При этом существенную помощь в психологической поддержке учащихся играют советники директоров. «Это новое лицо, которое играет конструктивную роль в налаживании отношений между детьми и педагогами. Психологический комфорт в педагог учреждениях – это возможность самореализоваться, возможность чувствовать себя нужным, адекватная оценка на критику», – подчеркнула Наталия Соколова.

Кроме того, детский омбудсмен подчеркнула необходимость проведения проверки соответствия требованиям нормативных документов, касающихся создания служб медиации в образовательных учреждениях.

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