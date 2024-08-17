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Общество

Построенный по нацпроекту дом в Великолукском районе отметили на федеральном уровне

Жилой многоквартирный дом в деревне Переслегино Великолукского района, построенный по президентскому нацпроекту «Жильё и городская среда», отметили на федеральном уровне.

Скриншот из сюжета телеканала «Первый Псковский»

Пятиэтажный дом на 75 квартир был построен для расселения из аварийного жилья. В начале 2024 года в новый дом начали заселяться жители из посёлка Мелиораторов, деревень Баландино, Майкино и Плаксино.

«У нас здесь есть то, чего мы ждали много лет: горячая и чистая вода, все условия для нормальной полноценной жизни», – поделилась жительница дома Ирина Иванова.

Одним из обязательных условий при строительстве домов по нацпроекту является брендирование. При этом великолучане проявили инициативу и предложили свой вариант из трёх элементов. Такой опыт бренидирования жилого дома поддержали и включили в число лучших практик на федеральном уровне.

«У нас размещены в каждом подъезде информационные таблички с QR-кодом, по которому каждый гражданин может перейти и оставить своё мнение о проекте. Плюс в каждом подъезде размещён логотип нацпроекта на оргстекле. Информационная табличка размещена и на входной группе в подъезд, и на фасаде здания», – рассказала первый заместитель главы администрации Великолукского района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Татьяна Иванова.

Идея была реализована благодаря взаимосвязи команды Великолукского района и Управления проектной деятельности правительства региона, а также успешного сотрудничества с застройщиком.

Напомним, на строительство дома было выделено около 190 млн рублей.

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