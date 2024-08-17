Новый врач-невролог работает в Куньинской больнице
Новый врач-невролог Аркадий Волков работает в Куньинском филиале Псковской областной клинической больницы, пишет районная газета «Пламя».
Врач-невролог, нейрохирург Аркадий Волков родом из города Белый Тверской области. После окончания медицинской академии в Смоленске с 2011 года проходил ординатуру в Санкт-Петербурге, а с 2013 года работал в Великолукской межрайонной больнице.
Начал трудиться в Кунье новый врач с 5 августа, но для местных медработников он хороший знакомый – работая в Великолукской межрайонной больнице, часто посещал Куньинскую больницу.
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