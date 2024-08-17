Новый врач-невролог работает в Куньинской больнице

14:34, 17 августа 2024, ПАИ

Новый врач-невролог Аркадий Волков работает в Куньинском филиале Псковской областной клинической больницы, пишет районная газета «Пламя».

Врач-невролог, нейрохирург Аркадий Волков родом из города Белый Тверской области. После окончания медицинской академии в Смоленске с 2011 года проходил ординатуру в Санкт-Петербурге, а с 2013 года работал в Великолукской межрайонной больнице.

Начал трудиться в Кунье новый врач с 5 августа, но для местных медработников он хороший знакомый – работая в Великолукской межрайонной больнице, часто посещал Куньинскую больницу.