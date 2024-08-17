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Общество

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли гвардии младший сержант Евгений Козлов, старший матрос Вадим Зубленко, гвардии рядовой Юрий Григорьев, гвардии рядовой Сергей Сидоров, рядовой Сергей Ракчеев, рядовой Петр Фролов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь окажем», – пообещал губернатор.

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