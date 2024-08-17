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Косметолог Ткаченко рассказала об омолаживающем воздействии грибов на кожу лица

О пользе грибов для кожи лица рассказала химик-косметолог Наталья Ткаченко, пишут «Известия».

Косметолог рассказала о пользе грибов для кожи лица

«Исследователи утверждают, что грибы в составе косметических средств могут помочь избавиться от кожных заболеваний и омолодить ее. Одни из самых популярных – это шиитаке, мукоры и трюфель», – отметила она.

По словам эксперта, грибы являются важным источником антиоксидантов – эрготионеина и глутатиона, веществ, которые замедляют старение человеческого организма. «В России грибы широко используют в медицине благодаря уникальным кислотам, которые помогают активировать процессы обмена в организме», – добавила она.

По словам Натальи Ткаченко, грибные экстракты уже давно используются в составах косметики. Они обладают увлажняющим, отшелушивающим эффектом и способны придавать коже здоровый вид. Причем очень популярным считается крем, который содержит полезные вещества из белого трюфеля, отметила она.

«Очень сильными антиоксидантами выступают привычные всем лисички и боровики. В них содержатся разные полезные вещества, например хитин. При его постоянном использовании очищается кожа и сужаются поры на лице», – пояснила эксперт.

Кроме того, лисички, боровики и подберезовики в составе косметических средств улучшают кровообращение, помогают нормализовать сахар в крови и успокоить нервную систему.

«Гриб-боровик по своему воздействию на кожу ничем не хуже, чем гиалуроновая кислота. Хитин, который является сильнейшим абсорбентом, помогает очистить кожу и уменьшить поры при регулярном применении. В состав грибов шиитаке входит кислота, которая помогает избавиться от пигментных пятен после угревой сыпи или неудачного загара. Улучшению цвета кожи поспособствуют вешенки и рейши. Чага и кордицепс успокоят раздраженную кожу. А экстракт лисичек поможет справиться с такой неприятной проблемой, как грибковые заболевания. Экстракты этих грибов смягчают и увлажняют кожу, а также выравнивают ее», – заключила она.

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